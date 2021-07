Covid: estado de Luciano Szafir é grave após cirurgia e transfusão, diz Leo Dias

Internado desde o dia 22 de junho com Covid-19 no hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, Luciano Szafir passou por uma cirurgia abdominal nesta quarta-feira (7) e segundo o colunista Leo Dias, fontes informaram que o estado de saúde do artista é grave e instável.

Szafir precisou fazer a cirurgia de retirada de hematoma e segmento do cólon no Hospital Samaritano Barra, e conforme boletim médico divulgado na noite de hoje, segue sedado no pós-operatório. Conforme Leo Dias, ele teria passado por uma transfusão.

O ator e apresentador de 52 anos já havia pegado covid em fevereiro e foi diagnosticado com a reinfecção na véspera do dia que iria se vacinar.