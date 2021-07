Sasha antecipa volta ao Brasil após transferência de Luciano Szafir para outro hospital

Sasha Meneghel antecipou o fim da lua de mel com o marido, João Figueiredo, com quem estava viajando a diversos destinos, e voltou ao Brasil após um agravamento no estado de saúde do pai, Luciano Szafir.

Szafir está internado desde 22 de junho com covid-19, e ontem passou por uma cirurgia no abdômen, tendo quadro de saúde considerado delicado e estando em leito de UTI.

Nesta quinta-feira, Sasha pediu orações via Stories do Instagram e afirmou que o pai foi transferido do Hospital Samaritano para o Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, seguindo na Unidade de Tratamento Intensivo.

O ator foi reinfectado pela covid-19 num intervalo de 4 meses e está em estado grave. Ontem ele passou por uma cirurgia para retirar um acúmulo de sangue e um segmento do cólon, parte do intestino grosso.

Szafir descobriu a reinfecção pela covid um dia antes da data marcada para se vacinar, no Rio.