Em estado grave com covid, Luciano Szafir é transferido para UTI de outro hospital

Segundo o boletim médico divulgado nesta quinta-feira (8), o pai de Sasha Meneghel está estável. “Internado desde o dia 22 de junho, no hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, o ator e apresentador Luciano Szafir foi transferido na tarde desta quinta-feira (7) para o hospital Copa Star. O paciente segue estável e no momento monitorizado em leito de terapia intensiva", diz o comunicado.

O ator foi reinfectado pela covid-19 numa intervalo de 4 meses e está em estado grave. Ontem ele passou por uma cirurgia para retirar um acúmulo de sangue e um segmento do cólon, parte do intestino grosso.

Luciano Szafir, 52, foi transferido do hospital Samaritano para o Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, onde ficará na UTI.

