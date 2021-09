Xande Negrão, ex de Marina Ruy Barbosa, vive affair com ex de Enzo Celulari

Alexandre Negrão, ex-marido de Marina Ruy Barbosa, anda curtindo a solteirice e volta e meia é apontado com um novo affair. Segundo Leo Dias, do Metrópoles, o romance da vez está sendo vivido com Carol Garson.

A jovem é herdeira do empresário Samuel Garson, dono da antiga Casa Garson, franquia de lojas que foi popular no Rio de Janeiro na década de 1990, que vendeu as ações para as Casas Bahia em 1995.

Os dois teriam até já se encontrado na Europa, segundo fontes da coluna, e Xandinho segue a conta privada de melhores amigos da loira no Instagram.

Recentemente, Carol postou fotos da sua viagem a Ibiza, na Espanha. Já Xande postou fotos na Itália, Grécia e na França.

A jovem é ex-namorada de Enzo Celulari, filho de Claudia Raia e Edson Celulari. Discreta, ela tem poucas publicações nas redes sociais e ainda mantém as fotos do namoro com Enzo em 2017.