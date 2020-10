Whindersson Nunes posa sarado em Presidente Figueiredo e fãs piram: Tarzan

Manaus/AM - Depois de passar a semana no Amazonas, Whindersson Nunes começou a postar as primeiras fotos da viagem. O comediante posou de sunga na Cachoeira do Santuário, no município de Presidente Figueiredo, e ganhou muitos elogios, brincadeirinhas e até cantadas das seguidoras.



“Perfeito lugar pra nós (sic) casar”, escreveu uma fã. “Casa comigo?”, comentou outra. “O Tarzan tá diferenciado”, brincou um terceiro internauta. Outros comentários foram: “O Tarzan tá chorando”, “Tarzan, é você?”, “Égua Tarzan”, “Coisa linda”, “Lindo”,”Ídolo”, “Gostoso”, etc.

Whindersson começou a ser visto em Manaus na segunda-feira (26). Pela cidade, ele deu um “rolê” nos principais pontos turísticos e ainda apareceu empurrando um carro no prego, em uma avenida da capital. Já em Presidente Figueiredo, Whindersson foi flagrado ao lado do seu novo affair, a estudante de Engenharia Maria Lina.

Especula-se que ele esteja na capital para gravar a sua nova série da Netflix, mas nada foi confirmado até o momento.