Whindersson Nunes e affair surgem com fãs em Presidente Figueiredo

Whindersson Nunes vem causando em Presidente Figueiredo. Além de sua equipe, o humorista está acompanhado de Maria Lina, affair do youtuber. Há informações que ele esteja no Amazonas para gravações de sua nova série para Netflix, mas nada foi confirmado por ele.

O humorista e a estudante de engenharia posaram para fotos com os fãs, inclusive Maria Lina foi bastante tietada no município. O flagra do novo casal foi divulgado, ontem, pelo colunista Leo Dias.

Discretos, eles ainda não assumiram o relacionamento publicamente. Desde que chegou em Manaus, o youtuber já fez passeio de barco pelo Rio Negro e chegou até a ajudar um motorista que estava com o carro no 'prego' na avenida do Turismo.