Whindersson Nunes lamenta morte de mulher após fake news de affair

Whindersson Nunes lamentou, por meio de um comunicado, a morte da estudante mineira, Jéssica Canedo, 22, após uma fake news sobre um affair entre os dois.

No início da semana, perfis nas redes sociais divulgaram prints falsos de uma conversa entre Jéssica e Whindersson, mas os dois afirmaram que se tratava de fake news e, segundo o humorista, os dois nem se conheciam.

"Estou extremamente triste. Voltei ao dia em que perdi meu filho. Que ninguém passe pela dor de enterrar um filho", disse o Whindersson, por meio de sua assessoria. Segundo a família de Jéssica, ela "não resistiu à depressão e a tanto ódio".

Um dos perfis que divulgou os prints foi a página Choquei, que lamentou a morte de Jéssica e comentou sobre o caso através da advogada Adélia Soares. “Em relação aos eventos que circulam nas redes sociais e que foram associados a um trágico evento envolvendo a jovem Jéssica Vitória Canedo, queremos ressaltar que todas as publicações foram feitas com os dados disponíveis no momento e em estrito cumprimento das atividades habituais decorrentes do exercício do direito à informação".

Veja a nota de Whindersson na íntegra: "A Nonstop Produções S.A., escritório responsável pelo gerenciamento de Whindersson Nunes, vem a público manifestar o posicionamento do artista sobre a dimensão catastrófica de uma história inventada a partir de uma fake news. Nesta sexta-feira (22), Whindersson Nunes foi surpreendido com a triste notícia do falecimento da jovem Jéssica. Perplexo com o desencadeamento desse novo massacre público proporcionado pelo uso negativo das redes sociais, o artista lamenta: "Estou extremamente triste. Voltei ao dia em que perdi meu filho. Que ninguém passe pela dor de enterrar um filho". A Nonstop Produções S.A. e Whindersson Nunes lamentam profundamente o ocorrido e prestam solidariedade à família da jovem Jessica, bem como repudiam, veementemente, o linchamento virtual e o uso nocivo das redes sociais. Se você estiver passando por questões emocionais, busque ajuda. Disque 188 para o CVV - Centro de Valorização da Vida.".