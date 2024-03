Web sai em defesa de Fernanda após críticas de Xuxa: 'Sasha teve babá'

"Que texto ridículo da Xuxa em relação a Fernanda, sinceramente. É muito fácil para ela falar algo, porque quando ela teve a Sasha, estava no auge da carreira e com uma estabilidade financeira para ter todo o suporte possível na criação da Sasha que a Fernanda NÃO TEVE E NÃO TEM", opinou um internauta.

