Wanessa comenta fofoca de suposto perfil fake de Graciele Lacerda: 'me machucou'

"Aquilo me machucou muito, porque não foi. Meu casamento já tinha acabado, só que interferiu nos meus filhos e me colocou em xeque, quando não foi [uma traição]. Meu relacionamento com o Dado começou após o término do meu casamento, muita gente ficou falando isso [da traição] e me machucou", disse.

Em conversa com o Sabadou, de Virgínia Fonseca, Wanessa foi questionada sobre qual foi a fofoca que mais lhe incomodou, e falou sobre os comentário feito pelo perfil, a acusando de ter traído o então marido, Marcus Buaiz, com Dado Dolabella.

