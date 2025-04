Mãe de Matteus diz que Isabelle Nogueira preferiu a fama: "Não cuidava dele"

Luciane Amaral, mãe de Matteus Amaral, comentou sobre o fim do namoro do filho com Isabelle Nogueira em áudios divulgados nesta terça-feira (8) pelo Portal Junior Santos.

GENTE? Mãe de Matteus Amaral afirma que o ex-bbb terminou com Isabelle Nogueira porque ela ‘não queria cuidar dele’ pic.twitter.com/K4Ykl7rpNS — Alfinetei (@ALFINETEI) April 8, 2025

A mãe do ex-bbb criticou Isabelle e afirmou que manauara preferiu a fama. “Ela não tinha tempo pra ele, era só trabalho. E mesmo assim, ele entendia, apoiava, fazia tudo por ela. Mas ela não soube valorizar e foi deixando o Matteus de lado”, desabafou Luciane.

Segundo ela, Matteus estava emocionalmente abalado com o rumo da relação, a ponto de quase entrar em depressão. “Ele vivia cansado, com olheiras, sempre pensativo... Ela deixava ele muito sozinho. Não queria estar só com ele. Sempre dava um jeito de ter alguma amiga por perto, alguém junto, ou de sair”, comentou.

Luciane também revelou que, dois dias após o término, Isabelle teria ligado para criticar sua relação com o filho, alegando que ela o tratava como um “menino mimado” e que nunca apoiou o namoro. “Eles estavam no viva-voz e o Matteus disse: ‘fala para a minha mãe mesmo, ela está ouvindo tudo’. Ela soltou várias coisas, disse que a culpa de tudo era minha, que nunca pensei nela, falou um monte... Depois disso, bloqueou o Matteus, e ele também a bloqueou”, relatou.

Isabelle ainda não se pronunciou sobre as declarações da ex-sogra.