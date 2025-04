Diego, João ou Vitória? Enquetes apontam quem deve sair do BBB25 hoje

As enquetes já indicam quem está mais perto da eliminação nesta terça-feira (8), no BBB25. O paredão está entre Diego Hypolito e João Gabriel Siqueira, com leve vantagem para o ex-ginasta, enquanto Vitória Strada aparece fora de risco.

Confira as parciais das enquetes:

Notícias da TV: João Gabriel: 49,74%, Diego Hypolito: 44,26%, Vitória Strada: 6,00%

UOL: João Gabriel: 49,49%, Diego Hypolito: 47,92%, Vitória Strada: 2,59%

Apesar de João aparecer em primeiro lugar nas intenções de voto do público, há ainda uma forte disputa nas redes sociais e Diego Hypolito ainda corre risco de eliminação, estando muito próximo do rival. A votação segue aberta no Gshow, com dois formatos: o Voto Único (1 por CPF) e o da Torcida (votos ilimitados). A média dos dois define quem sai. O resultado será anunciado por Tadeu Schmidt ao vivo nesta terça-feira (8), durante o programa na Globo.