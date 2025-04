Giovanna se arrepende de ter beijado no BBB25; affair fez a fila andar

A irmã de Gracyanne Barbosa também comentou sobre seu envolvimento com Maike no programa. Após a sua eliminação, o brother caiu de cabeça em um outro affair com a agora finalista Renata.

Giovanna Jacobina, terceira eliminada do BBB 25, revelou seu maior arrependimento no reality. Em entrevista ao Gshow, a médica veterinária de 27 anos afirmou que gostaria de ter brigado mais durante sua participação. "O meu arrependimento foi ter brigado pouco. Acho que se eu tivesse brigado mais, a casa ia movimentar mais", disse.

