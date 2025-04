Renata e Maike falam sobre futuro do romance após o BBB25

Renata, vencedora do BBB25, participou do programa Mais Você e foi surpreendida com uma videochamada ao vivo de Maike, com quem teve um affair no reality.

Durante a conversa com Ana Maria Braga, Renata contou que após a dinâmica da Vitrine do Seu Fifi passou a enxergar uma nova postura no brother: “Comecei a perceber uma certa maturidade nele, e isso abriu espaço para que a gente pudesse se conhecer melhor. Vi que ele realmente estava jogando com a gente”, comentou.

Renata também destacou a importância de Maike após a eliminação de Eva. “Dividi muita coisa com ele e, em algum momento, acabei cedendo. Já sabia que isso podia acontecer, então não foi surpresa”, disse.

A maior surpresa, porém, veio em seguida, com Maike entrando ao vivo no programa para se declarar à campeã. Ele voltou a pedir desculpas por tê-la mordido e puxado o cabelo de Renata, além de elogiar a loira.

“Você foi a melhor jogadora do BBB, além de ser um ser humano incrível, doce, nobre e leal”, disse.

Renata, por sua vez, disse que ainda não teve tempo de conversar com Maike fora da casa, mas pretende fazer isso com calma: “Nem dormi ainda. Aqui fora, a gente vai ter bastante tempo para conversar sem as pressões do jogo. Falei pra ele lá dentro que esse é um assunto que eu trato com muita cautela, e não tenho pressa.”

Ao final da conversa, Maike deixou um recado carinhoso: “Tô te esperando pra gente conversar”.