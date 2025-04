Audiência da final do BBB25 é a pior da história

A final do BBB 25 foi a pior da história do reality show, em termos de audiência e repercussão. Exibida na noite de terça-feira (22), a final que consagrou a campeã Renata Saldanha marcou apenas 17,6 pontos de audiência na Grande São Paulo, registrando uma queda de 34,3% em relação à final do BBB 24, vencido por Davi Brito. As informações são do Notícias da TV.

Foi a primeira vez que uma final marcou menos de 20 pontos de audiência em São Paulo. Até então, o recorde negativo era do BBB 23, vencido por Amanda Meirelles, que registrou 20 pontos.

O baixo índice do BBB25 surpreendeu, já que a Globo teve uma forte entrega de audiência poucas horas antes: Vale Tudo marcou 24 pontos e o Jornal Nacional teve sua maior média do ano, com 24,5.

Mesmo assim, ao começar o programa, a audiência despencou e reality destoou do bom desempenho do horário nobre na emissora, que no mesmo dia ainda teve recordes de Garota do Momento (22 pontos) e Volta por Cima (24,2).