Ratinho perde 12 kg aos 69 anos e fala sobre nova rotina: 'voltei a jogar futebol'

Ratinho, de 69 anos, perdeu 12 quilos com acompanhamento do nutrólogo Gustavo de Oliveira Lima. Ele passou de 110 kg para 98 kg durante o primeiro trimestre deste ano. Segundo o apresentador, a mudança trouxe impactos diretos na saúde, principalmente nas dores no joelho e na disposição para o dia a dia.

"Já emagreci 12 quilos e isso mudou a minha vida. Não sinto mais dores no meu joelho. Tinha problemas sérios no joelho", disse Ratinho em publicação nas redes sociais. “Voltei a jogar futebol com os meus amigos, estou me sentindo mais disposto, com mais bom humor e mais energia para trabalhar. Melhorou meu joelho, meu humor, tudo!”, completou.