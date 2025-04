Caso Embelleze: Ex-esposa de Itamar Serpa e 2 suspeitos são denunciados por desvios milionários

Monique Elias Palheiras, a ex-esposa do fundador da Embelleze Itamar Serpa Fernandes, seu atual marido Matheus Elias Palheiras e seu filho João Carlos Tavares Serpa, foram denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, por envolvimento em desvios milionários e manipulação do empresário.

O trio é acusado de enganar Itamar Serpa, antes de sua morte. Monique está sendo acusada de criar um personagem para mandar e-mails e enganar o empresário, fazendo com que ele mudasse seu testamento. Ela e Matheus Palheiras eram amantes antes de se casarem.

​

Os três estão sendo denunciados por estelionato e associação criminosa. O trio é investigado por um desvio de R$ 122 milhões do patrimônio do empresário.

Na denúncia, o MP solicitou à Justiça a aplicação de medidas cautelares como apreensão dos passaportes, proibição de se aproximarem da empresa Embelleze, afastamento das redes sociais, proibição de se aproximar das testemunhas do caso e comparecimento mensal ao juízo.

Já no caso do filho de Monique, João Carlos Tavares que foi adotado pelo empresário, o órgão pediu a prisão preventiva pois ele teria recebido transferências bancárias pouco antes do empresário Itamar falecer.

João chegou a ser preso anteriormente por porte ilegal de duas armas de fogo que pertenciam a Itamar Serpa. Além disso, o suspeito estava dirigindo um carro do empresário, que havia sido dado como veículo furtado.