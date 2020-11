Virginia reclama de dirigir Porsche de Zé Felipe: 'tô com o t*ba trancado'

Virgínia Fonseca mostrou nesta sexta-feira (13) os bastidores de sua tentativa de dirigir o carrão de luxo do noivo, Zé Felipe, filho de Leonardo e de quem ela espera um filho. A influencer mostrou que o rapaz saiu para cumprir alguns compromissos usando outro carro do casal, e quase não conseguiu ligar o Porsche do rapaz.



"Gente, que benção, viu? O Zé Felipe saiu no carro e eu tive que ficar com a Porsche. A questão é que tô com o t*ba trancado de ter que dirigir essa Porsche. Qualquer coisa que acontecer com essa Porsche é meu rim que eu vou ter que dar", reclamou.

"Eu falei: Zé, vai na Porsche e tal, deixa o carro comigo e tal. Aí ele: 'Não, a Porsche é mais fácil de dirigir do que você imagina'. Não tô nem achando onde liga. Eu não sei onde liga, gente", disse ela, enquanto filmava a tentativa de achar a ignição.

Depois de um tempo, Virginia conseguiu ligar o carro luxuoso: "Por isso eu não tava sabendo onde ligava a Porsche, tem que enfiar a chave aqui, ó. Não, mas essa chave é surreal, nunca tinha visto isso, não", disse.

"Não que a Porsche não seja carro, e que outros carros sejam carro, mas é que medo, né, gente? Pelo amor de Deus, não sei nem quanto que custa um carro desses. Imagina?", finalizou.