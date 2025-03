Virgínia mostra resultado de cirurgia no umbigo após fã perguntar se deu errado

Virgínia Fonseca mostrou o resultado da cirurgia de retirada de hérnia umbilical após ser questionada por um fã se o procedimento havia dado errado, já que ela não tem mostrado muito a região desde que fez a plástica.

No Instagram, a influenciadora postou uma foto de biquíni, com o tanquinho em evidência, e respondeu que não deu errado: “Acredito que minha barriga é muito seca, então é impossível meu umbigo ficar fundo do jeito que eu queria [risos]. Já aceitei e está tudo bem! P.S: Ele está bem melhor que antes”, contou ela.

Além da correção do umbigo, Virgínia também passou por uma mastopexia (retirada do excesso de pele das mamas) com troca de próteses de silicone por um tamanho menor, além de tecnologias para rejuvenescimento do corpo e do rosto.