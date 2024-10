Virgínia faz 'reestruturação facial' e tratamentos para flacidez após parto

Virginia Fonseca, 25, está investindo forte na estética corporal e facial após o nascimento de José Leonardo, seu terceiro filho com Zé Felipe. O bebê completa um mês hoje, e desde o parto cesariana até agora, ela segue com cuidados intensivos de beleza.

A influenciadora teve dois cirurgiões plásticos presentes no parto, para garantir que a cicatriz da cesárea ficasse perfeita. Agora, ela segue com tratamentos para combater a flacidez e também com foco no rosto.

O dermatologista Alessandro Alarcão, responsável pelos procedimentos, explicou que os tratamentos visam cuidar de cicatrizes de acne, flacidez decorrente da perda de peso, cicatriz da cesárea e reestruturação facial. Foram utilizados laser ADVA para cicatrizes, radiofrequência monopolar e ultrassom microfocado. Além disso, o cool peeling com laser de CO2 e a reestruturação facial com MD Codes foram incluídos para um efeito natural.

Essa "reestruturação facial" também é conhecida como "naturalização facial', explicou o médico. "Seguimos em um processo de tratamento que inclui uma reestruturação facial com MD Codes, buscando um resultado mais natural", disse ele à revista Quem.

Para quem não sabe, MD Codes™ é uma abordagem estratégica para o rejuvenescimento facial usando preenchimentos a base de ácido hialurônico.

No corpo, o foco é tratar flacidez e celulite, usando tecnologias como Unyque Pro e radiofrequência microagulhada. A recuperação envolve sessões frequentes, alimentação balanceada, hidratação, exercícios e drenagem linfática manual. O plano completo dura 90 dias e está sendo intensificado para acelerar os resultados, permitindo que Virginia retorne rapidamente às gravações do programa "Sabadou", no SBT.