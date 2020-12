Virginia exibe 'popotão' e gominhos aos 3 meses de gravidez

Virginia Fonseca está curtindo uma viagem ao Rio Grande do Norte e, na tarde desta quinta-feira (3) compartilhou fotos no hotel onde está hospedada com o marido, Zé Felipe.

Grávida de 3 meses, a influenciadora ainda não tem barriga alguma e, na verdade, ainda está com os gominhos da sua lipo LAD intactos. Além disso, ela deu uma 'viradinha' para mostrar o bumbum nas alturas.

Casados - Virginia e Zé Felipe não são apenas noivos. Os dois revelaram que oficializaram a união civil no dia 26 de novembro. No último sábado, eles também descobriram o sexo do bebê, que é uma menina.