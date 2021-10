Vídeo: Filha de Paul Walker se casa e é levada ao altar por Vin Diesel

A jovem de 22 anos se casou com o ator Louis Thornton-Allanno. Paul Walker era melhor amigo de Vin Diesel, com quem contracenou na franquia "Velozes e Furiosos".

a família do vin diesel no casamento da filha do paul, sério pic.twitter.com/j0JnVPUnNd

