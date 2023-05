Victor Pecoraro culpa Renata Muller pelo fim do casamento, cita Deus e sobra até para a Record

Victor Pecoraro detonou ex-mulher e mãe de suas filhas, Renata Muller, e sobrou até para a RecordTV, em meio ao novo bafafá iniciado por Rayanne de Morais ao publicar um vídeo negando a traição no casamento de 13 anos do ex-casal.



No Instagram, ele escreveu: “Tá tudo certo! A Ray esclareceu as verdades em cima da ‘verdade da Renata’, que não passa de um ponto de vista de mulheres que perderam seus maridos por não atuar o amor de Cristo dentro de um casamento. A bíblia não fal que a mulher sábia edifica o lar e a tola destrói? Pois bem. Como uma mulher tola teria um comportamento diferente? Aí poderíamos concluir que o tolo teria sido eu e não ela. Que Renata seja feliz demais e possa receber do seu namorado aquilo que ela nunca valorizou o que eu puder dar.

“E quanto as ‘lacraias de plantão’ que só sobrevivem com desgraças dos outros, incluindo o Leo Dias que tem uma história linda de homem e servo de Deus (só que não), e a RecordTV que fez a mesma nota desse ser, uma emissora que se faz de ‘evangélica’ mas com comportamentos e atitudes de fariseus, só mostrou que o mundo das mídias sociais não passam de uma ilusão capitalista. Que Deus tenha misericórdia da língua de cada um que julga e se sente juiz”, finalizou.

Vale lembrar que o próprio ator já havia dito, alguns meses atrás, que pediu perdão a Renata por se “envolver precipitadamente com alguém”, mas “não pela separação.”, confirmando assim a traição alegada por ela na época.