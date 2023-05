Vídeos: Rayanne Morais nega traição com Victor Pecoraro e ex solta o verbo: ‘cara de pau'

Rayanne Morais publicou um vídeo no Instagram abrindo o jogo afirmando que “não houve traição” com Victor Pecoraro. Ela é acusada de ser pivô da separação do ator com Renata Muller, e o próprio ator já havia admitido a traição no início da polêmica, ao dizer, na época "Pedi perdão à Renata pela atitude precipitada de me envolver com uma pessoa, mas não de me separar".

No vídeo, a ex-mulher de Latino e de Douglas Sampaio afirma que ele já estava separado durante as gravações do filme em que estiveram juntos, quando ele demonstrava muita tristeza com a separação, devido às filhas. Rayanne alega que os dois só ficaram juntos após a separação. A atriz responde várias perguntas de seguidores sobre o tema; assista na íntegra acima.



Ao ficar sabendo das declarações de Rayanne, Renata Muller usou o Instagram para rebater a atual noiva de seu ex-marido, com quem ficou por 13 anos. Confira:



