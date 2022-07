Ex-mulher de Victor Pecoraro expõe detalhes de traição do ator com Rayanne

Renata Muller, ex-mulher de Victor Pecoraro, se pronunciou e expôs como descobriu a traição do ator com Rayanne Morais, ex de Latino. O caso veio a tona após a atriz trocar farpas com o cantor, que revelou que a modelo era pivô da separação de Pecoraro.

Antes de iniciar o vídeo sobre o assunto, Renata esclareceu que não queria expor a situação, mas optou por fazer depois que o ex-marido se pronunciou e contou inverdades, segundo ela. No desabafo, Renata diz que o casamento começou a desandar quando o ator começou a gravar um filme com Rayanne no sul do país.

"Quando ele viajou para o Sul estava tudo bem entre nós. Lá, ele começou a se distanciar muito de mim, e eu comecei a cobrar muito, porque eu estava sozinha para cuidar das nossas filhas. Comecei a me incomodar com os stories e fotos que ele estava postado com Rayanne... Falava para ele que ele é um homem casado e ela uma mulher solteira. Ele dizia que não ficaria com Rayanne nem se fosse solteiro...", relatou em vídeo.

Renata afirmou que foi surpreendida com um pedido de divórcio, quando o ator ainda estava nas gravações do filme. Ela relatou que descobriu a traição no dia do aniversário dela e encontrou fotos dos dois.

"No dia 7 de junho, dia do meu aniversário, ele saiu de casa, e eu tive todas as revelações, encontrei várias fotos e vídeos de beijos entre os dois... Ele a levou para conhecer os pais dele. E ele seguia negando... Perguntei se ela estava com ela, se tinha me traído, e ele negava (...) Ele dormiu na casa dela no dia do meu aniversário. Fiquei naquele estado de choque. Ele só voltou para casa às 16h do dia seguinte. Não aguentei ver a cara de cínico que ele chegou e mandei ele ir embora para a casa da amante dele", disse em um dos trechos.