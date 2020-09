Veja por onde anda o ex-galã da Globo Luigi Baricelli

Longe da TV desde 2017, Luigi Baricelli se tornou investidor em mercado imobiliário e atualmente mora nos Estados Unidos com a família. O nome do ator voltou a circular nas redes sociais por conta da reprise de Laços de Família de 2000, nesta segunda (7).

Na trama Baricelli viveu Fred, filho mais velho de Helena (Vera Fischer), que era apaixonado por Capitu (Giovanna Antonelli) uma garota de programa.

Ao jornal Extra o ator disse que sente falta de atuar, mas prefere não se limitar a apenas uma função: "Acho que o grande problema da vida é nos rotularmos como uma única coisa. Se eu não vir as outras habilidades que as pessoas têm, vou me sentir um ser humano menor", contou.

Luigi mora há cinco anos em uma cidade chamada Wildemere, na Flórida, com a mulher, Andrea Baricelli, e os filhos Vittorio e Vicenzo.