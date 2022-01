Veja os looks escolhidos pelos famosos para o Réveillon de 2021

Alguns famosos já entraram em 2022 antecipadamente em relação ao Brasil, como Marina Ruy Barbosa, que está de férias na Suíça. Outros ainda estão se arrumando e esperando o fim de 2021 aqui pelo país. Seja como for, os looks foram escolhidos especialmente para celebrar o fim de um ano atípico e aguardar dias melhores no ano de 2022. De paetês dourados e muito luxo a looks mais casuais, tem para todo o gosto. Confira:

