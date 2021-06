Vaza vídeo íntimo de JP Mantovani após ‘gemidão’ no Power Couple

Vazou na internet um vídeo íntimo de JP Mantovani, participante do Power Couple Brasil. Nas imagens, o modelo aparece sem roupa se masturbando em frente à câmera.

A equipe de JP se pronunciou confirmando ser ele nas imagens e afirmou que todas as medidas estão sendo tomadas. “A assessoria de JP Mantovani esclarece por meio deste que o vídeo circulando do artista, como podem ver pelo rosto e cabelo, é antigo. João Paulo era bem mais novo na época, infelizmente alguém de má-fé vazou o conteúdo para prejudicar o participante. Lembrando que compartilhar fotos e registros íntimos sem o consentimento é crime. Já estamos tomando todas as medidas cabíveis e necessárias. Não compartilhem!”, informaram.

Recentemente, JP e a esposa, Li Martins (ex-Rouge) viraram assunto no reality após vazar um áudio com gemidos durante ato sexual. Logo depois, o diretor da atração que os gemidões eram do casal.