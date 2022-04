Torcendo por Arthur Aguiar, Xuxa resgata vídeo dele criança em seu programa

“Arthur. Você é e vai ser sempre meu campeão… tirando primeiro, segundo ou terceiro lugar… torço muito por vc e não é de hoje. PA e DG vocês conquistaram meu coração no decorrer do programa, mas a tia Xuxa ja declarou a torcida dela há anos por este baixinho. Boa sorte a vocês 3 e o que o público decidir vai ser lindo. BBB22 que pena que tá acabando”, escreveu a apresentadora.

