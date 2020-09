Simone relembra possessão demoníaca em avião de Frank Aguiar

Simone, da dupla com Simaria, compartilhou com os seguidores algumas curiosidade sobre a vida dela. Dentre eles, a cantora relembrou um momento sinistro durante um voo quando ainda trabalhava com Frank Aguiar.

A artista contou que um musico da banda ficou possuído pelo demônio: "Frank Aguiar era o cara que a gente trabalhava. Ele tinha um avião na época. A gente estava voando, ia demorar duas horas e meia para chegar no lugar, um espírito ruim no ar entrou no baixista, que estava sentado do lado da minha irmã. Pensa num medo!", revelou em seu canal no Youtube.

E deu detalhes da situação: O cara começou a se torcer todinho, um outro músico começou a orar, o espírito saiu do homem... Ele voltou ao normal e falou que era muito feito o que ele tinha visto. A boa notícia é que ele não incorporou de novo."