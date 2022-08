Simaria tentou registrar marca ‘As Coleguinhas’ antes de romper com Simone

Ainda segundo a publicação, em fevereiro de 2004 Simaria entrou com pedido, porém foi negado. Em 2016, a cantora apresentou um recurso para o registro da marca supostamente para uma marca de roupa com o bordão da dupla, mas foi negado novamente.

A cantora foi até o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) como pessoa física , sem vínculo com a familiar, de acordo com o site Notícias da TV.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.