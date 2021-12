Shantal diz que vai tomar 'providências jurídicas' contra médico após relatar violência obstétrica

Após a divulgação de áudios e vídeos sobre a suposta violência obstétrica sofrida por Shantal Verdelho, a influenciadora decidiu que irá tomar providências jurídicas contra o médico Renato Kalil, que realizou o parto de sua segunda filha

A decisão foi confirmada por meio de nota enviada à Universa: “Os vídeos e o áudio foram enviados em um momento de troca, desabafo e compartilhamento com suas amigas, a respeito da maternidade e sobre as suas escolhas de obstetras. A intenção era unicamente dividir sua experiência de forma privada e com pessoas mais próximas.

Por ser um assunto delicado e ainda constrangedor, Shantal anteriormente informou aos veículos que não iria se posicionar, porém, com as recentes declarações do médico responsável pelo parto para a imprensa, seguido da exclusão de seu Instagram profissional, Shantal vem a público por meio desta nota, em respeito a todos seus seguidores, mães e famílias que a acompanham e reitera que: apesar de ser difícil passar por esse processo pessoal em meio aos cuidados de sua filha recém-nascida, em vista dos últimos ocorridos divulgados pela falta de decoro de um profissional da área da saúde, estará também nos próximos dias tomando as devidas providências jurídicas", diz a nota.