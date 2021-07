Sertanejo Tiago abre o jogo sobre término com Tânia Mara após aumento peniano

O sertanejo Tiago conversou com os seguidores no Instagram e tirou as dúvidas sobre diversos assuntos pessoais, como a sua cirurgia de aumento peniano e o fim do romance com Tânia Mara.

Dupla com Hugo, o cantor explicou o motivo do término e negou que o procedimento no pênis tenha sido o que fez com que a cantora colocasse um fim no relacionamento.

Segundo ele, o que causou o rompimento foi a repercussão, e não a cirurgia em si.

"Imagina, você estar com um cara e no dia seguinte acordar com o nome envolvido em todas as matérias, as pessoas brincando e levando para o lado da gozação? É terrível. Como não compreender que a pessoa vai tomar um susto, vai ficar sem chão e ficar nervosa?", disse ele. "Imagina se fosse com você sendo minha namorada? Não iria te causar um susto ou vergonha? Por mais que você tivesse conversado sobre isso", afirmou o sertanejo, compreensivo com o término.

“Qualquer coisa que viesse da Tania eu respeitaria do fundo do coração porque é compreensível.”,disse ele, que também contou como começou a namorar a artista.