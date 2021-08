Sem saber que estava grávida, estudante sente dores e dá à luz suposto filho do cantor Xamã

Uma situação quase inacreditável veio à tona neste domingo de Dia dos Pais. A estudante de Direito Nicole Junqueira teve uma única relação sexual com o cantor Xamã, e nove meses depois, descobriu que estava grávida, somente quando entrou em trabalho de parto. Ela tem certeza que o cantor é o pai da criança.

Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, Nicole conheceu o cantor no camarim da boate All In, no Rio de Janeiro, e neste dia eles tiveram a relação sexual. Depois, os dois não tiveram mais contato. Nesse período, ela alega que não se relacionou com ninguém, pois “estava estudando demais”, e sua menstruação estava absolutamente normal e vindo regularmente.

No entanto, na última sexta-feira, 6 de agosto, ela sentiu dores abdominais e foi levada ao hospital. Lá, ela descobriu que estava em trabalho de parto. Todos os familiares, incluindo o pai da jovem, que é médico, ficaram em absoluto choque com a situação.

“Quando eu olhei pro meu filho eu vi que era a cara do Xamã. Já avisei a ele que ele é pai. E já falei para ele marcar o DNA. Eu não tenho dúvida alguma de que o filho é dele”, relatou.

O menino recebeu o nome de Davi. Ele nasceu saudável, pesando 3,7kg, no Hospital Pedro Ernesto, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.