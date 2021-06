Sasha Meneghel e João Figueiredo chegam em 2º destino da lua de mel; veja

Ao se despedir das Ilhas Maldivas, Sasha postou várias fotos e descreveu a sensação de estar na viagem com o amor da sua vida: ‘Não consigo colocar em palavras o que estou vivendo e sentindo . Quão lindo e especial é .. E principalmente o quão grata sou por cada momento. (João, fico tão feliz só de pensar que esse é apenas o comecinho da nossa história, da um friozinho na barriga, sabe? Vou viver momentos como esses ao lado do meu amor e melhor amigo pro resto da minha vida)”.

A filha de Xuxa publicou uma foto em um hotel de luxo no local, o Mandarin Oriental. Ela marcou uma agência especializada em lua de mel, indicando que as diárias estão sendo pagas por publipost (em troca de posts que fazem publicidade para a empresa).

Sasha Meneghel e João Figueiredo não se contentaram ‘apenas’ com as Maldivas e já partiram para o próximo destino da lua de mel. Os pombinhos chegaram nesta quinta-feira, 3, em Dubai, nos Emirados Árabes.

