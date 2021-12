Sarah Poncio faz post emocionante no aniversário de Josué: ‘o dia de maior saudade'

Sarah Poncio emocionou os seguidores com uma postagem no aniversário de Josué, que está completando 3 anos hoje (20). A influencer perdeu a guarda do filho adotivo, que morava com os Poncios desde o inicio de 2020, após a mãe biológica pedir a criança novamente. No texto, Sarah lamentar passar a data longe do pequeno e relata o quão está sendo difícil desde sua partida. Josué voltou para o Ceará onde mora a família biológica. "Todos esses dias sem você foram difíceis... mas hoje sem dúvida nenhuma, está sendo o dia de maior saudade! Nada do que eu tinha planejado pra hoje aconteceu, pelo contrário.. não poder te dar um abraço hoje, ou fazer de tudo pra te fazer sorrir, não poder te dar um abraço hoje, ou fazer de tudo pra te fazer sorrir, entre todas as coisas que poderíamos fazer, só me resta imaginar e lembrar dos momentos felizes que tivemos”, iniciou. "E esperar pelo nosso próximo encontro, porque o amor que sinto por você é eterno, nosso elo é eterno, e me traz esperanças todos os dias de um amanhã melhor (...) Saiba que independente da distância, do lugar, ou de qualquer coisa, a mamãe vai te amar pra sempre, e lutar por você eternamente, pra que você seja feliz, que se sinta amado e seguro”, acrescentou. "Feliz aniversário, meu filho amado, desejo sempre o melhor da vida para você, a saudade aqui na nossa casa ainda é grande e difícil de suportar, mas peço a Deus que continue te iluminando, te guardando e te guiando. Com amor, sua Mamãe", finalizou.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.