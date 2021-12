Sarah Poncio desabafa após filho adotivo Josué ser devolvido para mãe biológica: ‘mamãe te ama sempre’

Sarah Poncio se pronunciou nesta terça-feira (14) horas após o filho adotivo Josué ter voltado para o interior do Ceará para morar com a mãe biológica, que interrompeu o processo de adoção do menino.

A influenciadora postou fotos da criança e escreveu: “ficou um vazio, o amor de mãe que eu sinto por você, nunca vai mudar.. só aumentou desde o primeiro momento em que eu te vi! Deus está cuidando de você, sempre estarei aqui por você também! Agradeço por ter compartilhado momentos lindos com você, filho.. A mamãe te ama, hoje e sempre!”.

Mais cedo, o pai de Sarah, o pastor milionário Márcio Poncio, havia lamentado estar perdendo um neto. "Vai, meu amor, e cumpra o seu propósito. Te demos amor, carinho e proteção, mas sem esquecer que representávamos um amor maior, o amor e o cuidado do Pai na sua vidinha. Que Ele agora decida sobre o seu destino, que Ele te abençoe e te dê paz, prosperidade, saúde e te conduza no caminho Dele onde nos encontraremos em breve. Eu te amo, meu netinho, vou te amar para sempre. Que o senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre a sua vida, que o Senhor te abençoe e te dê a paz".

. A criança estava na família Poncio desde o início de 2020.