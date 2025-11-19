Saiba o que teria motivado fim do casamento de Tata Estaniecki e Cocielo





Tata Estaniecki e Júlio Cocielo reataram o casamento após um mês separados. Os dois trocaram beijos durante a festa de aniversário da influenciadora no último fim de semana.

De acordo com o portal Leo Dias, pessoas próximas ao casal afirmaram que o término não teria sido definitivo e que os dois estariam avaliando a relação marcada por pequenos desentendimentos.

Mesmo nos dias seguintes ao anúncio da separação, os dois estavam juntos durante uma festa de Halloween na companhia dos filhos, Beatriz, de 5 anos, e Caio, de 2 anos.

Cocielo também teria sentido a ausência de Tata e dos filhos durante uma viagem no fim de outubro para a Inglaterra. Ao retornar ao Brasil, ele procurou Tata e passou a conviver novamente com a família, ainda de forma discreta. Os dois ainda não comentaram publicamente sobre a reconciliação.

O fim do casamento foi anunciado em outubro, surpreendendo fãs que acompanhavam a trajetória do casal ao longo dos 8 anos de relacionamento.