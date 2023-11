Saiba de onde vem a fortuna de Ana Hickmann, estimada em R$ 150 milhões

Ana Hickmann entrou para os assuntos mais comentados nesta semana após prestar queixa por agressão contra o marido, Alexandre Corrêa, e estima-se que a apresentadora tenha um patrimônio avaliado em R$ 150 milhões, além de um rendimento mensal de R$ 2 a R$ 4 milhões.

Hoje apresentadora e empresária, a gaúcha começou sua carreira como modelo aos 15 anos, quando saiu de Santa Cruz do Sul, estrelando campanhas para grifes internacionais na Europa ao longo da carreira.

Há anos, Ana estrela propagandas e fatura sendo o rosto das campanhas publicitárias de seus próprios negócios. Ela possui desde linha de óculos e esmaltes a clínicas de estéticas e outros empreendimentos.

Ela é sócia, ao lado de Alexandre Corrêa, da Hickmann Serviços Ltda, que teria uma dívida acumulada de R$ 3,5 milhões devido a um empréstimo no Banco do Brasil. O empresário é responsável por administrar a empresa com o nome da esposa, e que além de vender produtos da apresentadora, também agencia sua carreira.

Alexandre vem processando o Banco do Brasil por considerar a cobrança ‘predatória e gananciosa. Uma cooperativa já havia entrado com outro processo contra a empresa de Hickmann por não ter recebido o pagamento do empréstimo.

Hickmann e Alexandre são casados há 25 anos e a apresentadora foi parar na delegacia após ser agredida por ele na casa onde os dois moram, em Itu, São Paulo. Ela teve o braço imprensado pelo marido em uma porta de correr, além de ter sido ameaçada de levar cabeçadas, durante uma discussão do casal.