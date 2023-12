Rosalia e astro de The Bear são clicados aos beijos em meio a rumor de namoro

A aclamada cantora espanhola terminou o seu noivado com Rauw Alejandro há quatro meses. Os dois estavam juntos desde 2021. O astro da premiada série The Bear esteve casado com a atriz Addison Timlin até meados deste ano. Eles têm juntos duas filhas pequenas, nascidas em 2018 e 2020.

Conforme o US Weekly, o relacionamento começou na amizade, mas as coisas começaram a ficar românticas em seguida.

Os dois chegaram ao local separados, ambos fumando, e se beijaram antes de entrar no restaurante. Após o jantar, os dois ficaram fumando na área externa do local e foram clicados trocando carícias e risadas.

