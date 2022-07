‘Roi’: Tiktoker Mário Jr. surge pelado em reality show e é alvo de piadas na internet

meu deus, o drama do mário junior do tiktok “roi, leticia, né?” perdendo tudo no ‘se sobreviver, case’ pic.twitter.com/inUhfOTPil

No primeiro episódio, que foi ao ar na última segunda-feira (4), o influenciador chegou a queimar a sola dos dois pés em uma pedra quente e deitou dizendo que não tinha mais forças. Ele acabou levando bronca de Bárbara, sua namorada, que também está no reality e precisou construir sozinha um abrigo para a chuva.

O tiktoker Mário Jr., que viralizou em 2020 com o bordão “roi, Letícia” em vídeos onde fazia charme e simulava cantadas, voltou a ser assunto nas redes, dessa vez pela participação no reality show "Se sobreviver, case", do Multishow.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.