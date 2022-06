Rihanna é a artista mais rica dos Estados Unidos, segundo a 'Forbes'

O ranking ainda conta com as cantoras Céline Dion em 60º lugar, Beyoncé em 61º, e Barbra Streisand em 66º.

A segunda artista mais rica da lista é Madonna, que aparece na 47ª posição, com uma fortuna de 575 milhões de dólares. Em terceiro lugar, está Taylor Swift na 48ª posição, com 570 milhões de dólares.

Rihanna é a primeira artista a aparecer na lista, na 21ª posição, com o patrimônio de 1,4 bilhão de dólares, aproximadamente 7,1 bilhões de reais na cotação atual. Dona das marcas de cósmeticos, Fenty Beauty, e lingerie, Savage X Fenty, a cantora também entrou para a lista de bilionários da Forbes em abril deste ano e é a única bilionária da lista feminina com menos de 40 anos.

A cantora Rihanna é a artista mais rica dos Estados Unidos, de acordo com a lista das 100 mulheres self-made (que alcançaram o sucesso por conta própria) mais ricas do país, divulgada pela revista Forbes. O ranking inclui mulheres de diversos setores, como tecnologia, saúde e entretenimento e leva em conta a fortuna de cada uma.

