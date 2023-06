Rico e Dayanne Bezerra saem no tapa e se engalfinham em festa; vídeo

Em determinado momento, a mulher atira uma bebida em Dayanne, que parte revida com um tapa. As duas se engalfinham e os três se estapeiam caindo no chão.

Rico Melquiades e Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, saíram no tapa e armaram um barraco na madrugada deste sábado (10), no São João da Vila, festa de Carlinhos Maia.

