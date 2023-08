Repórter da Band descobre câncer após refluxo

Cesar disse que o refluxo intenso foi o único alerta, mas depois os médicos descartaram que o incômodo tinha relação com o tumor. "Sempre tive refluxo, que aumentava ou diminuía dependendo do que comia. Pensei em descobrir o que poderia fazer pra evitar, porque é algo que incomoda", relatou ele em entrevista à coluna ‘Viva Bem’, do UOL.

O jornalista estava com um adenocarcinoma - um tumor maligno (câncer) que pode acometer vários segmentos do trato digestivo, incluindo o intestino grosso (cólon). Ele é agressivo, mas foi descoberto na fase inicial.

O repórter da Band Cesar Cavalcante, de 29 anos, descobriu um câncer no estômago em janeiro após constantes refluxos. O jovem passou por exames para investigar a doença digestiva, com o qual convivia há anos, e recebeu o diagnóstico de câncer.

