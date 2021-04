Record divulga mais 3 casais que estarão no Power Couple Brasil

Mais #EsquentaPowerCouple ! Os casais @LissahMartins e JP Mantovani, @matheusyurley e Mari Matarazzo, @medradome e Claytão estão confirmadíssimos no #PowerCoupleBrasil . E aí, qual deles tem mais chance de se dar bem no jogo? Não perca, em maio, na @recordtvoficial pic.twitter.com/d34PwWrZT5

A Record divulgou na noite desta quarta-feira (28) mais três casais do “Power Couple Brasil 5”, reality show de casais que estreia no dia 11 de maio e promete concorrer com o “No Limite”, da Globo.

