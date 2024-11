Rafa Uccman revela motivo de fim da amizade entre ele, Gkay e Lucas Guedes

Finalmente o Rafa Uccman falou o que aconteceu pra amizade dele, Lucas Guedez e Gkay acabar#DeFrenteComBlogueirinha pic.twitter.com/x0uKetAQSV — Matheus (@odontinho) November 26, 2024

Rafa Ucmann revelou em entrevita ao "De Frente com Blogueirinha" desta segunda-feira (25) o motivo do rompimento que ele e Lucas Guedez tiveram com Gkay. O trio era muito unido e o fim da amizade chamou atenção dos seguidores.

O influenciador afirmou que a dupla se afastou da influencer após um texto de agradecimento feito por Gkay, que não citava os amigos. Eles haviam retornado de uma viagem no fim do ano, Gkay passou um tempo longe da internet após ser cancelada, e ao voltar para as redes sociais, não agradeceu a Lucas e Rafa pelo apoio.

Segundo Rafa, Lucas Guedez ficou muito chateado com a situação e desabafou com ele, com quem divide o mesmo teto. Rafa deu a entender que, mesmo não tendo levado tanto em consideração a sua não menção pela amiga quanto Lucas levou, também acabou se afastando de Gkay.