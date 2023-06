Principal suspeito de matar Jeff Machado diz que ator foi morto após gravação de conteúdo sexual

O principal suspeito do assassinato de Jeff Machado, o produtor de TV Bruno de Souza Rodrigues, disse em depoimento que o crime aconteceu no dia 23 de janeiro após a gravação de um ato sexual.

Em depoimento, obtido pela jornal O Globo, Bruno alegava que esteve na casa do ator acompanhado de Jeander Vinícius da Silva Braga - já preso por participação no crime - e um terceiro homem chamado Marcelo para a gravação desse vídeo. A polícia descarta a o envolvimento de uma terceira pessoa no caso.

Segundo Bruno, os três teriam chegado por volta de 13h e após a gravação, feita por ele, o Jeff foi morto com um mata-leão. No trecho, o ex-funcionário da Globo afirma que o ator tinha interesse em entrar nas plataformas de conteúdo adulto e já fazia isso no Twitter.

“Me pediu ajuda, porque sabia que eu trabalhava com isso. Comigo foi o Vinícius para participar da gravação e ele chamaria o contatinho dele, a pessoa com quem ele tava ficando na época, que era um rapaz chamado Marcelo. Ele chamou o Marcelo”, disse Bruno ao dar sua versão para à polícia.

O produtor contou que não participou do ato e apenas gravou o trio. As imagens teriam sido feitas tanto no celular do Jeff quanto no aparelho de Jeander. “Eles ficaram lá curtindo”,contou Bruno.

Momentos depois, a dupla teria descido com Jeff e o produtor de TV percebeu que ele estava desacordado. Depois, conversando com Jeander descobriu que Marcelo havia dado um mata-leão no ator.

Bruno e Jeander são amigos e se conhecem há muitos anos. A investigação aponta que a dupla planejava um golpe financeiro contra Jeff Machado, o qual resultou na morte do ator.