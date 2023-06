Segundo suspeito de homicídio de Jeff Machado confessou ocultação de cadáver; saiba detalhes

Foi divulgada nesta quarta-feira (31) a identidade de mais um dos suspeitos do homicídio e ocultação de cadáver do ator Jeff Machado: Jeander Vinícius da Silva Braga, de 29 anos. Ele possui passagem por roubo e estava em período de prova, em que teria que cumprir uma série de medidas determinadas pela Justiça por dois anos.

Detalhes do depoimento dado na última sexta-feira (26), quando o homem confessou participação na ocultação do corpo, foram revelados hoje pelo G1. A polícia indiciou não só pela ocultação como também pelo homicídio do ator, e foram expedidos mandados de prisão hoje (31).

Segundo o depoimento, Jeander conheceu o ator em um aplicativo de encontros e teria ido à casa do ator no dia 23 de janeiro. Eles estariam acompanhados de uma terceira pessoa. Jeander afirma que foi tomar banho, que passou 15 minutos no banheiro, e quando retornou encontro o ator já morto na cama, com um fio no pescoço.

Ele afirma que essa terceira pessoa que estava presente não é Bruno de Souza Rodrigues, o principal suspeito do caso, e no depoimento disse que "é isso que faz com quem passa HIV para os outros".

Sobre o depoimento do suspeito, o advogado Jairo Magalhães, que representa a família do ator, disse ao G1: “Não existe elemento na investigação que aponte para uma outra pessoa na cena do crime. O que ele está tentando fazer é desqualificar a vítima, como se isso justificasse um homicídio brutal e premeditado”.

Ainda no depoimento, Jeander alegou que a partir de quando viu Jeff morto, essa terceira pessoa o obrigou a esconder o corpo de Jeff, colocando a vítima no baú e o transportando para Campo Grande, onde meses depois ele foi encontrado pela polícia —- o móvel estava concretado a dois metros de profundidade em um terreno alugado.

A polícia não acredita que exista uma terceira pessoa envolvida além de Jeander e Bruno, e que a versão de Jeander no depoimento é fantasiosa. As investigações da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) apontam que só estavam no local Jeander e Bruno, e que ambos tiveram participação na morte.

A investigação aponta que o ator possa ter sido vítima de um golpe, com a promessa de entrar em uma novela, com ajuda do produtor Bruno Rodrigues, que já trabalhou na Globo. As investigações também apontaram que Jeander tinha uma relação próxima com a vítima.