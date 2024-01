Premiação do Globo de Ouro acontece neste domingo, nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 81ª edição do Globo de Ouro acontece neste domingo, abrindo a temporada de premiações do ano. O tapete vermelho da aclamada premiação de cinema e televisão foi estendido no início da noite, por onde passaram as principais celebridades de Hollywood.

Os atores Jordana Brewster e Justin Hartley, conhecido por viver Keavin Pearson em "This Is Us", foram uns dos primeiros a chegar no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles.

Estão presentes também as atrizes Julia Schlaepfer e Anna Sitar. Veja fotos abaixo.

A noite será conduzida pelo comediante Jo Koy, sua primeira vez apresentando uma grande cerimônia. Entre os destaques da premiação deste ano estão "Barbie", que foi o filme mais indicado, seguido por "Oppenheimer" e a série "Succession".

O Globo de Ouro segue em uma tentativa de fazer as pazes com o mercado depois de acumular polêmicas envolvendo compra de votos, suborno, tráfico de influência, racismo, clubismo e falta de transparência. A crise parece está sendo contornada, visto a lista de convidados da noite e a expectativa sobre a premiação.