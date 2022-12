Porchat solta o verbo após polêmica com piada sobre Gkay: 'filme dela foi um fracasso'

O humorista fez uma live e rebateu as declarações da influencer. "“A minha piada não tem nada de humilhante. Ela fala que o natal dela foi estragado por mim. Não foi. O natal foi estragado pelo ano dela. Ela foi na Tatá Werneck e foi uma chacota. Ela fez um filme com fracasso de público", disse ele.

Fábio Porchat soltou o verbo após causar polêmica com piada sobre a influencer Gkay durante o 'Melhores do Ano' exibido, neste domingo (25), no programa Domingão do Huck, na Globo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.