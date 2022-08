Piqué é flagrado aos beijos com nova namorada; pivô de separação de Shakira

Dois meses após o fim do casamento de 12 anos com Shakira, Gerard Piqué não esconde que já fez a fila andar e apareceu aos beijos com a nova namorada, Clara Chiaras Marti, de 23 anos, em um show nesta sexta-feira (19), na Espanha.

O casal trocou beijos e carinhos diante de 3 mil pessoas que estavam no festival Summerfest Cerdanya.

Segundo o ‘El Periodico’, Clara é a pivô da separação de Piqué e Shakira. O jogador teria se envolvido com a jovem, que trabalha em sua produtora, enquanto ainda estava casado com a cantora, mãe de seus filhos Milan e Sasha.

Mas parte da imprensa diz que a amante de Piqué na verdade era a mãe do jogador Pablo Gabi, de 17 anos, com quem atua no Barcelona. Shakira teria contratado um detetive para flagrar os dois e pôs fim ao casamento ao constar a traição.